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Кернес на больничном, но ситуацию в городе контролирует – мэрия Харькова
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14 сентября 2020, 19:58 6

Кернес на больничном, но ситуацию в городе контролирует – мэрия Харькова

14 сентября 2020, 19:58 6
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Мэрия сделала официальное заявление о состоянии здоровья городского головы Геннадия Кернеса
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В горсовете Харькова заявили, что информация о том, что Геннадий Кернес впал в кому, не соответствует действительности.

Об этом говорится в заявлении Харьковского городского совета относительно состояния здоровья городского головы Геннадия Кернеса, сообщает RegioNews.

Информация, которую распространяют некоторые харьковские паблики о том, что якобы Харьковский городской голова Геннадий Кернес впал в кому, не соответствует действительности. Горсовет связывает распространение заведомо ложной информации с обострением амбиций "не слишком удачных" политиков. Геннадий Кернес действительно находится на больничном, но при этом мэр полностью контролирует ситуацию в городе", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что мэр Харькова Кернес ушел на больничный, о диагнозе не сообщалось, обязанности мэра исполняет секретарь горсовета.

Позже некоторые СМИ распространили информацию о том, что Геннадий Кернес находится в коме из-за тяжелого течения коронавируса.

Харьков Кернес Геннадий мэр заявление здоровье
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