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14 сентября 2020, 18:36 4

Выборы во время карантина: ЦИК просит Раду урегулировать вопрос

14 сентября 2020, 18:36 4
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Для этого ЦИК разработала соответствующий законопроект
Для этого ЦИК разработала соответствующий законопроект
Фото: ЦВК
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Центральная избирательная комиссия просит Верховную Раду законодательно урегулировать особенности проведения выборов во время карантина.

Об этом сообщает пресс-служба ЦИК, передает RegioNews.

Для этого Комиссия разработала соответствующий проект закона, который был одобрен на заседании ЦИК в понедельник, 14 сентября.

Также Центризбирком просит президента и парламент обеспечить безотлагательное рассмотрение и принятие закона.

Возникают сложности по ряду несовершенств в некоторых положениях Избирательного кодекса. Все это в значительной степени затрудняет организацию подготовки и проведения избирательного процесса. Именно на урегулирование указанных проблем направлен подготовленный комиссией проект закона", - говорится в сообщении.

Кроме того, ЦИК просит учесть в Избирательном кодексе изменения административно-территориального устройства, которые происходили параллельно с реформой избирательного законодательства.

Требует редакционной доработки положение Кодекса о порядке заполнения избирательного бюллетеня по выборам депутатов Верховной Рады АР Крым, областного, районного, районного в городе, а также депутатов городского, поселкового, сельского совета и определения оснований недействительности избирательных бюллетеней", - добавили в ЦИК.

Напомним, Кабмин утвердил противоэпидемические мероприятия во время местных выборов, избиратели, которые находятся на самоизоляции, смогут проголосовать.

коронавирус выборы карантин Верховная Рада ЦИК депутаты
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