Выборы во время карантина: ЦИК просит Раду урегулировать вопрос
Центральная избирательная комиссия просит Верховную Раду законодательно урегулировать особенности проведения выборов во время карантина.
Об этом сообщает пресс-служба ЦИК, передает RegioNews.
Для этого Комиссия разработала соответствующий проект закона, который был одобрен на заседании ЦИК в понедельник, 14 сентября.
Также Центризбирком просит президента и парламент обеспечить безотлагательное рассмотрение и принятие закона.
Возникают сложности по ряду несовершенств в некоторых положениях Избирательного кодекса. Все это в значительной степени затрудняет организацию подготовки и проведения избирательного процесса. Именно на урегулирование указанных проблем направлен подготовленный комиссией проект закона", - говорится в сообщении.
Кроме того, ЦИК просит учесть в Избирательном кодексе изменения административно-территориального устройства, которые происходили параллельно с реформой избирательного законодательства.
Требует редакционной доработки положение Кодекса о порядке заполнения избирательного бюллетеня по выборам депутатов Верховной Рады АР Крым, областного, районного, районного в городе, а также депутатов городского, поселкового, сельского совета и определения оснований недействительности избирательных бюллетеней", - добавили в ЦИК.
Напомним, Кабмин утвердил противоэпидемические мероприятия во время местных выборов, избиратели, которые находятся на самоизоляции, смогут проголосовать.