Выборы во время карантина: ЦИК просит Раду урегулировать вопрос

Для этого ЦИК разработала соответствующий законопроект

Для этого ЦИК разработала соответствующий законопроект

Фото: ЦВК

Центральная избирательная комиссия просит Верховную Раду законодательно урегулировать особенности проведения выборов во время карантина.

Об этом сообщает пресс-служба ЦИК, передает RegioNews.

Для этого Комиссия разработала соответствующий проект закона, который был одобрен на заседании ЦИК в понедельник, 14 сентября.

Также Центризбирком просит президента и парламент обеспечить безотлагательное рассмотрение и принятие закона.

Возникают сложности по ряду несовершенств в некоторых положениях Избирательного кодекса. Все это в значительной степени затрудняет организацию подготовки и проведения избирательного процесса. Именно на урегулирование указанных проблем направлен подготовленный комиссией проект закона", - говорится в сообщении.

Кроме того, ЦИК просит учесть в Избирательном кодексе изменения административно-территориального устройства, которые происходили параллельно с реформой избирательного законодательства.

Требует редакционной доработки положение Кодекса о порядке заполнения избирательного бюллетеня по выборам депутатов Верховной Рады АР Крым, областного, районного, районного в городе, а также депутатов городского, поселкового, сельского совета и определения оснований недействительности избирательных бюллетеней", - добавили в ЦИК.

Напомним, Кабмин утвердил противоэпидемические мероприятия во время местных выборов, избиратели, которые находятся на самоизоляции, смогут проголосовать.