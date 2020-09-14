Кабмин утвердил противоэпидемические мероприятия во время местных выборов

Избиратели, которые находятся на самоизоляции, смогут проголосовать

Избиратели, которые находятся на самоизоляции, смогут проголосовать

Фото: из открытых источников

Кабинет министров Украины на внеочередном заседании утвердил Порядок осуществления противоэпидемических мероприятий при организации и проведении местных выборов в условиях пандемии.

Об этом сообщает Правительственный портал, передает RegioNews.

Согласно тексту решения, во время местных выборов будут проводить опросы о наличии симптомов ОРВИ и температурный скрининг всем лицам, которые заходят в помещения участков и помещения комиссий.

На входе в помещение избирательной комиссии, помещение для голосования должны находиться антисептики для рук. Также должны быть оборудованы места для централизованного сбора и утилизации средств индивидуальной защиты", - говорится в документе.

Также в помещениях должна быть нанесена разметка для соблюдения дистанции не менее 1 метра, а потоки избирателей на вход и на выход должны быть разделены.

Кроме того, рекомендуется в помещении одновременное пребывание избирателей из расчета не более трех человек на один стол для выдачи бюллетеней. Стулья, столы, мебель, которые используются избирательной комиссией, должны быть изготовлены из материалов, которые можно продезинфицировать. Использование ткани на столах не допускается", - сообщают в Кабмине.

Члены избирательной комиссии должны придерживаться физического дистанцирования, сидеть на расстоянии не менее 1 метра друг от друга, или применять физические барьеры, например, прозрачные экраны.

Протирание дверных ручек, поручней, сидений и т.д. дезинфицирующими средствами нужно проводить не реже одного раза в 2 часа, а влажную уборку помещения - не реже одного раза в 4 часа.

Обрабатывать отдельные части избирательных ящиков можно, но нужно не допустить попадания вещества и средств дезинфекции внутрь избирательной урны.

Избиратели обязаны соблюдать противоэпидемические мероприя, обработать руки дезинфицирующими средствами перед входом в помещение, находиться в респираторе или защитной маске.

Рекомендуется пользоваться личной ручкой, и не брать детей на избирательные участки.

Избиратели, которые находятся на самоизоляции, могут осуществлять голосование по месту пребывания. Для этого нужно не позднее 20 часов последней пятницы перед днем ​​выборов подать заявление со справкой медучреждения о состоянии здоровья.

Средства защиты должны иметь все члены избирательной комиссии, официальные наблюдатели, полицейские, работники других органов.

В случае выявления COVID-19 у одного из членов избирательной комиссии, все остальные члены избирательной комиссии могут продолжать выполнять свои функции при отсутствии симптомов ОРВИ.

При наличии контакта с больным без применения средств индивидуальной защиты, такие члены избирательной комиссии направляются на самоизоляцию в порядке, установленном законодательством.

После завершения подсчета голосов, передачи протоколов и бюллетеней для голосования в помещении комиссии проводится заключительная дезинфекция.

Правительство также разрешило въезд на территорию Украины на время карантина официальными наблюдателями от иностранных государств и международных организаций.

Напомним, ЦИК разработала алгоритм проведения местных выборов, в Комиссии объяснили, как пройдут выборы во время карантина.