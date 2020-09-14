Проект государственного бюджета на 2021 год: сколько денег и на что там заложено

За документ сегодня проголосовали на заседании правительства

За документ сегодня проголосовали на заседании правительства

Кабинет министров ожидает, что экономика Украины вырастет в 2021 году на 4,6%, а номинальный ВВП составит 4 505,9 млрд грн. Соответствующий прогноз заложен в проекте государственного бюджета на следующий год.

Об этом говорится в презентации госбюджета, представленной в Министерстве финансов, передает Regionews со ссылкой на "РБК-Украина".

Проект основан на макроэкономическом прогнозе, который был принят правительством в июле этого года.

В соответствии с проектом, минимальная зарплата вырастет в 2021 году на 30%. Запланировано двухэтапное повышение с 1 января до 6000 гривен и с 1 июля до 6500 гривен.

Кроме того, в документе заложен рост средневзвешенного должностного оклада работника I тарифного разряда Единой тарифной сетки, также на 30% - с 1 января 2021 года до 2 670 гривен, а с 1 июля 2021 года до 2 893 гривен.

В проекте также заложен рост средней зарплаты до 13632 гривен в 2021 году. Ожидается, что реальная зарплата (с учетом инфляции) вырастет на 12,1% в 2021 году.

По прогнозу правительства, инфляция в 2021 году ускорится до 7,3%.

При этом уровень безработицы составит 9,2% по методологии Международной организации труда.

Напомним, Минфин направил в Кабмин проект госбюджета на 2021 год. Тогда же правительство утвердило проект государственного бюджета на 2021 год.