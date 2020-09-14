Украина выделит на закупку вакцин от COVID-19 около 2,6 млрд гривен

В бюджете на 2021 год предусмотрено 19,4 млрд гривен на борьбу с коронавирусом

В бюджете на 2021 год предусмотрено 19,4 млрд гривен на борьбу с коронавирусом

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Министр финансов Сергей Марченко заявил, что в следующем году в государственном бюджете на борьбу с COVID-19 предусмотрено 19,4 млрд гривен, из которых будет выделено 2,6 млрд на закупку вакцины от болезни.

Об этом он сообщил на брифинге, говоря об увеличении расходов на медицину в 2021 году, передает RegioNews.

Также в Украине до 2023 года планируют увеличить финансирование медицины на уровне 5% ВВП.

На следующий год заложено 4,2% ВВП по сравнению с 3,4%, как это было в этом году. Постепенно мы планируем увеличить расходы до 5% ВВП",- сообщил Марченко.

По его словам, в 2021 году увеличение расходов на медицину составит 27 млрд гривен. Это будет относиться к зарплатам по программе медицинских гарантий, приобретению оборудования для опорных больниц, развитию экстренной медицинской помощи.

Он добавил, что также 1 млрд гривен будет выделено на защиту от коронавируса в школах.

Напомним, 14 сентября Минфин направил в Кабмин проект госбюджета на 2021 год. Тогда же правительство утвердило проект государственного бюджета на 2021 год.