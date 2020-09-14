09:44  14 сентября
В Украине за сутки снова более 2400 новых случаев коронавируса
10:49  14 сентября
В Кривом Роге 195 горняков уже 12 дней протестуют под землей
08:14  14 сентября
Ситуация на Донбассе: боевики продолжают совершать провокации
UA | RU
UA | RU
14 сентября 2020, 13:19 1

На Тернопольщине главный медик области подал в отставку в разгар эпидемии коронавируса

14 сентября 2020, 13:19 1
Читайте також українською мовою
По его словам, он это решение принял еще раньше, но откладывал из-за эпидемии
По его словам, он это решение принял еще раньше, но откладывал из-за эпидемии
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В Тернопольській области начальник управления здравоохранения ОГА Владимир Богайчук подал заявление об увольнении.

Об этом передает RegioNews со ссылкой на видеообращение чиновника в Facebook.

Я хотел бы сообщить о том, что я подал в отставку с должности начальника управления здравоохранения Тернопольской областной государственной администрации. Такое решение я принял еще раньше, но в связи с тем, что началась пандемия коронавируса, я вынужден был его отложить. Спасибо всем, кто со мной работал", - сказал в видеообращении Богайчук.

При этом чиновник не указал, почему только теперь он сделал такой шаг.

Отмечается, что буквально за несколько дней до своей отставки Богайчук, характеризуя ситуацию с COVID-19, сказал, что "мы имеем последствия игнорирования противоэпидемических мероприятий, в том числе органами местного самоуправления, которые ослабляли на своей территории карантин, проводили массовые мероприятия, выводили людей на пикеты".

По словам медика, сейчас в области есть 184 аппарата ИВЛ. Если будет массовое поступление людей в стационар, медики не смогут оказывать адекватную помощь.

Напомним, 13 сентября в Украине COVID-19 обнаружили в 2462 человек, зафиксировано 33 летальных случая, 650 пациентов выздоровели.

врачи карантин работа медики Тернопольская область
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Подписывайтесь на RegioNews
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
21 августа 2020
Приключения ЗеПрезидента в Херсоне
06 августа 2020
Три билборда на местных выборах
Все видео »
Кто против ахметовцев. На "малой родине" Зеленского вакантно место оппозиционного кандидата
"Зеленые" кандидаты в Харькове: электоральные карлики против великана Кернеса
Все публикации »
Виктор Небоженко
Петр Олещук
Виктор Небоженко
Все блоги »