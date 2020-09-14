На Тернопольщине главный медик области подал в отставку в разгар эпидемии коронавируса

По его словам, он это решение принял еще раньше, но откладывал из-за эпидемии

По его словам, он это решение принял еще раньше, но откладывал из-за эпидемии

Фото: из открытых источников

В Тернопольській области начальник управления здравоохранения ОГА Владимир Богайчук подал заявление об увольнении.

Об этом передает RegioNews со ссылкой на видеообращение чиновника в Facebook. Я хотел бы сообщить о том, что я подал в отставку с должности начальника управления здравоохранения Тернопольской областной государственной администрации. Такое решение я принял еще раньше, но в связи с тем, что началась пандемия коронавируса, я вынужден был его отложить. Спасибо всем, кто со мной работал", - сказал в видеообращении Богайчук. При этом чиновник не указал, почему только теперь он сделал такой шаг. Отмечается, что буквально за несколько дней до своей отставки Богайчук, характеризуя ситуацию с COVID-19, сказал, что "мы имеем последствия игнорирования противоэпидемических мероприятий, в том числе органами местного самоуправления, которые ослабляли на своей территории карантин, проводили массовые мероприятия, выводили людей на пикеты". По словам медика, сейчас в области есть 184 аппарата ИВЛ. Если будет массовое поступление людей в стационар, медики не смогут оказывать адекватную помощь. Напомним, 13 сентября в Украине COVID-19 обнаружили в 2462 человек, зафиксировано 33 летальных случая, 650 пациентов выздоровели.

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