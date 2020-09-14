Правительство приказало проконтролировать расходы "коронавирусного" фонда: кто этим займется

Контроль проведет Государственная аудиторская служба

Контроль проведет Государственная аудиторская служба

Фото из открытых источников

Кабинет министров Украины на внеочередном заседании принял решение об обеспечении контроля расходов Фонда борьбы с коронавирусом COVID-19, который был сформирован в составе бюджета.

Об этом говорится в сообщении на правительственном портале, передает Regionews.

Отмечается, что прозрачность и эффективность использования средств Фонда является одним из обязательств, которые Украина взяла перед Международным валютным фондом.

Принятым на заседании Кабмина распоряжению Госаудита поручено обеспечить контроль за использованием средств Фонда. А распорядителям этих средств - обеспечить допуск работников Госаудита и предоставить им все необходимые документы.

Напомним, глава Миндзрава Максим Степанов просит Госпотребслужбу сильнее контролировать карантин в Украине