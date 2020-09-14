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14 сентября 2020, 11:59 3

Правительство приказало проконтролировать расходы "коронавирусного" фонда: кто этим займется

14 сентября 2020, 11:59 3
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Контроль проведет Государственная аудиторская служба
Контроль проведет Государственная аудиторская служба
Фото из открытых источников
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Кабинет министров Украины на внеочередном заседании принял решение об обеспечении контроля расходов Фонда борьбы с коронавирусом COVID-19, который был сформирован в составе бюджета.

Об этом говорится в сообщении на правительственном портале, передает Regionews.

Отмечается, что прозрачность и эффективность использования средств Фонда является одним из обязательств, которые Украина взяла перед Международным валютным фондом.

Принятым на заседании Кабмина распоряжению Госаудита поручено обеспечить контроль за использованием средств Фонда. А распорядителям этих средств - обеспечить допуск работников Госаудита и предоставить им все необходимые документы.

Напомним, глава Миндзрава Максим Степанов просит Госпотребслужбу сильнее контролировать карантин в Украине

коронавирус Кабмин Украина карантин контроль
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