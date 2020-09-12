Зеленский представил Стратегию развития Одесской области до 2027 года
В рамках рабочей поездки в Одесскую область президент Украины Владимир Зеленский принял участие в презентации Стратегии развития области на 2021-2027 годы.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента, передает RegioNews.
Мы всегда называем Одессу "жемчужина у моря". По моему мнению, это слишком скромно, потому что Одесская область - это целый клад у моря", - сказал он.
Президент отметил, что Одесская область - это логистический хаб, морские ворота и туристическое сердце Украины, и она имеет невероятные перспективы.
Одесская область имеет большой потенциал регионального производства, сельского хозяйства и транзитной отрасли, развития малого, среднего и крупного бизнеса, науки, культуры и спорта", - подчеркнул Зеленский.
Представляя Стратегию развития области, нардеп Сергей Колебошин подчеркнул, что этот регион имеет большой туристический, транспортный и аграрный потенциал. Депутат назвал пять основных проектов региона:
- центр комплексной реабилитации в городе Южном;
- укрепление береговой линии реки Дунай;
- реконструкция автомобильных дорог;
- развитие туристических возможностей Белгорода-Днестровского, где находится уникальная крепость, подстанция "Приморская".
Среди приоритетов развития Одесской области Колебошин выделил формирование эффективного экономического пространства, новый социально-гуманитарный расцвет, экотрансформацию, глобализацию культурной и туристической среды. Также в области необходимо развивать сеть качественного интернета.
Напомним, Зеленский приехал в Одесскую область с рабочим визитом, ожидается, что он представит команду "Слуги народа" к местным выборам.