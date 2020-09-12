Зеленский представил Стратегию развития Одесской области до 2027 года

Регион имеет большой туристический, транспортный и аграрный потенциал

Регион имеет большой туристический, транспортный и аграрный потенциал

Фото: Офис президента

В рамках рабочей поездки в Одесскую область президент Украины Владимир Зеленский принял участие в презентации Стратегии развития области на 2021-2027 годы.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента, передает RegioNews.

Мы всегда называем Одессу "жемчужина у моря". По моему мнению, это слишком скромно, потому что Одесская область - это целый клад у моря", - сказал он.

Президент отметил, что Одесская область - это логистический хаб, морские ворота и туристическое сердце Украины, и она имеет невероятные перспективы.

Одесская область имеет большой потенциал регионального производства, сельского хозяйства и транзитной отрасли, развития малого, среднего и крупного бизнеса, науки, культуры и спорта", - подчеркнул Зеленский.

Представляя Стратегию развития области, нардеп Сергей Колебошин подчеркнул, что этот регион имеет большой туристический, транспортный и аграрный потенциал. Депутат назвал пять основных проектов региона:

центр комплексной реабилитации в городе Южном;

укрепление береговой линии реки Дунай;

реконструкция автомобильных дорог;

развитие туристических возможностей Белгорода-Днестровского, где находится уникальная крепость, подстанция "Приморская".

Среди приоритетов развития Одесской области Колебошин выделил формирование эффективного экономического пространства, новый социально-гуманитарный расцвет, экотрансформацию, глобализацию культурной и туристической среды. Также в области необходимо развивать сеть качественного интернета.

Напомним, Зеленский приехал в Одесскую область с рабочим визитом, ожидается, что он представит команду "Слуги народа" к местным выборам.

Он также ознакомился с реконструкцией аэропорта и посетил детсад.