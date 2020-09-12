СБУ затримала агента ФСБ, який планував диверсію в Рівному

Він передавав ворожим спецслужбам інформацію про важливі військові об’єкти

Він передавав ворожим спецслужбам інформацію про важливі військові об’єкти

Фото: СБУ

У суботу, 12 вересня працівники контррозвідки СБУ затримали жителя Одеської області, який намагався влаштувати теракт у Рівному на обласному водоканалі.

Про це повідомляє пресслужба СБУ, передає RegioNews.

За даними правоохоронців, він співпрацював із ФСБ Росії й пропонував послуги у скоєнні вбивств учасників операції Об'єднаних сил.

Оперативники та слідчі органів безпеки встановили, що у травні 2020 року мешканець Одеської області ініціативно встановив контакт з кадровим співробітником ФСБ РФ. За завданням куратора спочатку він передавав спецслужбі країни-агресора інформацію про один з військових об’єктів Одещини”, - йдеться в повідомленні.

Також зловмисник запропонував представникам ФСБ свої послуги у вчиненні вбивств українських військових, які задіяні в операції Об`єднаних сил.

У вересні 2020 року агент ФСБ отримав нове завдання від кураторів: здійснити диверсію на одному з об’єктів "Рівнеоблводоканал". Контррозвідники затримали зловмисника безпосередньо після закладання ним вибухового пристрою”, - додали в СБУ.

Зараз вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру у вчиненні державної зради та диверсійної діяльності.

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