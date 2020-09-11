Схема на 100 миллионов: СБУ провела обыски на таможенных пунктах

Чиновники организовали коррупционную схему с растаможивания автомобилей

Чиновники организовали коррупционную схему с растаможивания автомобилей

Фото: СБУ

Служба безопасности Украины подозревает должностных лиц Полесской таможни в организации коррупционной схемы на более 100 миллионов гривен при растаможивании автомобилей.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает RegioNews.

По данным следствия, злоумышленники организовали таможенное оформление автомобилей со значительным занижением стоимости авто.

Сообщается, что по предварительным оценкам, деятельность таможенников привела к нанесению ущерба государству на почти 103 миллиона гривен.

Сотрудники СБ Украины провели 23 обыска на таможенных постах "Луцк", "Ровно", "Дубно" и "Сарны" Полесской таможни и местах жительства фигурантов дела", - говорится в сообщении.

Во время обысков были изъяты номерные знаки, таможенные и коммерческие документы, средства связи и компьютерная техника, подтверждающие незаконные сделки и нанесенный бюджету ущерб.

Продолжается досудебное расследование по факту злоупотребления властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия.

Напомним, в Днепре СБУ разоблачила очередную схему хищения бюджетных средств, сумма ущерба составила более 5,5 миллиона гривен.