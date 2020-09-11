В Мариуполе прошли антитеррористические учения

Участники сборов отработали алгоритм совместных действий по нейтрализации "преступников"

Участники сборов отработали алгоритм совместных действий по нейтрализации "преступников"

Фото: СБУ

В районе проведения операции Объединенных сил Координационная группа Антитеррористического центра при Главном управлении Службы безопасности Украины в Донецкой и Луганской областях провела двухдневные антитеррористические учения. Заключительная фаза тренировок прошла в морской акватории Мариуполя.

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"Тренировка происходили на нескольких стратегических объектах города в условиях, максимально приближенных к реальным. Участие в учениях приняли представители региональных подразделений Вооруженных Сил Украины, Службы безопасности, Нацгвардии, Нацполиции, Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, Госпогранслужбы, органов государственной власти и местного самоуправления. Главной целью учебных мероприятий стала проверка и повышение уровня межведомственного взаимодействия в условиях вероятной диверсионной и террористической угроз", - говорится в сообщении.

Отмечается, что участники собрания отработали алгоритм совместных действий по нейтрализации "преступников", которые по легенде учений планировали диверсию в городе и захватить судно в Мариупольском морском порту. Силовики провели комплекс оперативно-розыскных, контрразведывательных и фильтрационных мероприятий по выявлению и обезвреживанию условных диверсантов.

"Руководство Штаба Антитеррористического центра СБУ подробно проанализировало каждую фазу спецоперации, отметив эффективность задействованных сил и средств. Также представителям задействованных субъектов борьбы с терроризмом были предоставлены дополнительные рекомендации по повышению уровня готовности по противодействию террористическим угрозам", - резюмировали в СБУ.

Напомним, ранее сообщалось, что в Мариуполе Донецкой области 10-11 сентября состоятся антитеррористические учения по противодействию террористическим и диверсионным угрозам в условиях максимально приближенных к реальным, жителей города просили не выходить из дома без особой необходимости.