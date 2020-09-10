Хасиды в Умани снесли карантинное ограждение у могилы раввина Нахмана
В Умани паломники-хасиды разрушили забор возле могилы Раби Нахмана, который установили для соблюдения социальной дистанции.
Видео инцидента было опубликовано в Telegram-канале PavlovskyNews, передает RegioNews.
На видео видно, что паломники расшатали и повалили на землю защитные ограждения. Их поставили возле могилы Раби Нахмана, чтобы ограничить скопление людей и распространение COVID-19.
Им это не понравилось, они начали сносить забор. В результате на двух человек, на наиболее активных организаторов этого действа были составлены материалы по ст. 153 административного кодекса (хулиганство)", - сообщили в полиции Черкасской области.
В Объединенной еврейской общине обещают провести с виновниками инцидента разъяснительную работу.
Позорное зрелище с причинением прямого ущерба", - заявили в общине и добавили, что брацлавское движение уважает законы Украины.
Напомним, в Умани для паломников, больных коронавирусом в легкой форме, планируют развернуть инфекционный госпиталь.