Хасиды в Умани снесли карантинное ограждение у могилы раввина Нахмана

В Объединенной еврейской общине отреагировали на инцидент

В Объединенной еврейской общине отреагировали на инцидент

Фото: flickr

В Умани паломники-хасиды разрушили забор возле могилы Раби Нахмана, который установили для соблюдения социальной дистанции.

Видео инцидента было опубликовано в Telegram-канале PavlovskyNews, передает RegioNews.

На видео видно, что паломники расшатали и повалили на землю защитные ограждения. Их поставили возле могилы Раби Нахмана, чтобы ограничить скопление людей и распространение COVID-19.

Им это не понравилось, они начали сносить забор. В результате на двух человек, на наиболее активных организаторов этого действа были составлены материалы по ст. 153 административного кодекса (хулиганство)", - сообщили в полиции Черкасской области.

В Объединенной еврейской общине обещают провести с виновниками инцидента разъяснительную работу.

Позорное зрелище с причинением прямого ущерба", - заявили в общине и добавили, что брацлавское движение уважает законы Украины.

Напомним, в Умани для паломников, больных коронавирусом в легкой форме, планируют развернуть инфекционный госпиталь.