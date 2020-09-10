Пришлось применить строгую политику для паломников-хасидов - Зеленский

Ограничения для паломников запросил Израиль

Ограничения для паломников запросил Израиль

Фото: из открытых источников

Правительство Израиля потребовало от Украины ввести ограничения для паломников-хасидов, которые прибывают в Умань для празднования Рош ха-Шана. Зеленский выразил сожаление, что это приводит к неприятным последствиям для паломников.

Об этом он заявил в интервью The Jerusalem Post, передает RegioNews.

К сожалению, в этом году из-за Covid-19 нам по просьбе Израиля пришлось применять строгую политику по защите безопасности как граждан Украины, так и наших посетителей со всего мира. Мне очень жаль, что это привело к неприятным последствиям для паломников", - сказал Зеленский.

По его словам, защита здоровья иностранных гостей и украинских граждан остается главным приоритетом во времена пандемии.

Зеленский добавил, что Украина хочет восстановить рейсовое сообщение и туризм с Израилем, как только ситуация с коронавирусом позволит это сделать.

Напомним, в Умани для паломников, больных коронавирусом в легкой форме, планируют развернуть инфекционный госпиталь.