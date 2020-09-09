В Черкасской области перезапустили работу антирейдерского штаба

Его заседания будут проходить регулярно

Его заседания будут проходить регулярно

Фото: ck-oda.gov.ua

Об этом сообщает пресс-служба Черкасской ОГА, передает RegioNews.

По словам Сергийчука, штаб призван оперативно реагировать на случаи силового захвата земель, предприятий и любой собственности.

При Черкасской областной государственной администрации был создан областной оперативный штаб по противодействию аграрном рейдерству. Затем он стал региональной рабочей группой по вопросам защиты прав инвесторов, противодействия незаконному поглощению и захвату предприятий. Названия неплохие, но информации о результатах - практически нет. Нам и обществу нужны конкретные действия и конкретные результаты. Поэтому наша задача - перезагрузить структуру так, чтобы она начала работать результативно и эффективно бороться с рейдерством", - сказал председатель облгосадминистрации.

Во время заседания штаба Сергийчук совместно с правоохранителями, представителями Управления культуры и охраны культурного наследия, Госгеокадастра рассмотрели обращения заявителей по вопросам незаконного захвата урожая и незаконной государственной регистрации прекращения права аренды на земельные участки.

Он призвал руководителей правоохранительных органов активизировать работу в этом направлении, разобраться в ситуациях и привлечь к ответственности злоумышленников.

Заседания штаба должны быть регулярными. Хочу, чтобы на каждой следующей встрече мы публично отчитывались о результатах работы. Такое сравнительно небольшое количество обращений свидетельствует лишь об одном: об этом штабе предприниматели или вообще не знают, или не доверяют деятельности его состава", - сказал председатель ОГА.

Он отметил, что оценку работе штаба должны дать граждане и представители бизнеса, которые страдают от беззакония.

Они будут оценивать исключительно по делам. Документальные отчеты для статистики никому не нужны. Только реальные результаты", - отметил Сергийчук.

Напомним, 28 августа президент в Черкасской области представил нового главу ОГА, Сергей Сергийчук пообещал работать на результат.

Также сообщалось, что Черкасская ОГА разрабатывает правила паломничества хасидов в Умань, в области разработают специальную систему правил.