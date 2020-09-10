09:51  10 вересня
В Україні зафіксували 2 582 нових випадки коронавірусу
11:41  10 вересня
Утворення виборчих округів у Києві оскаржують в суді
17:42  10 вересня
Бойовики обстріляли українські позиції поблизу Шумів
UA | RU
UA | RU
10 вересня 2020, 15:42 13

Хасиди в Умані знесли карантинну огорожу біля могили рабина Нахмана

10 вересня 2020, 15:42 13
Читайте также на русском языке
У Об'єднаній єврейській громаді відреагували на інцидент
У Об'єднаній єврейській громаді відреагували на інцидент
Фото: flickr
Читайте также
на русском языке

В Умані паломники-хасиди зруйнували паркан біля могили Рабі Нахмана, який встановили для дотримання соціальної дистанції.

Відео інциденту було опубліковано в Telegram-каналі PavlovskyNews, передає RegioNews.

На відео видно, що паломники розхитали і повалили на землю захисні огородження. Їх поставили біля могили Рабі Нахмана, щоб обмежити скупчення людей і поширення COVID-19.

Їм це не сподобалося, вони почали зносити паркан. У результаті на двох осіб, на найбільш активних організаторів цього дійства було складено матеріали за ст. 153 адміністративного кодексу (хуліганство)”, — повідомили у поліції Черкаської області.

У Об'єднаній єврейській громаді обіцяють провести з винуватцями інциденту роз'яснювальну роботу.

Ганебне видовище із заподіянням прямого збитку", – заявили у громаді і додали, що брацлавський рух поважає закони України.

Нагадаємо, в Умані для паломників, хворих коронавірусом в легкій формі, планують розгорнути інфекційний госпіталь.

поліція вандалізм хуліганство Черкаська область Умань хасиди
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
У Запоріжжі зафіксували масову зміну виборчих адрес
10 вересня 2020, 14:28
Довелося застосувати сувору політику для паломників-хасидів - Зеленський
10 вересня 2020, 11:14
На Черкащині перезапустили роботу антирейдерського штабу
09 вересня 2020, 18:54
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
03 вересня 2020
Пані мер чи пані мем
21 серпня 2020
Пригоди ЗеПрезидента у Херсоні
06 серпня 2020
Три білборди на місцевих виборах
Всі відео »
Монополія в Запорізький області: хто контролює автовокзали регіону
Штепа та інші: хто стане новим мером Слов'янська
Всі публікації »
Петро Олещук
Віктор Небоженко
Ігор Гришачов
Всі блоги »