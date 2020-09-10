Хасиди в Умані знесли карантинну огорожу біля могили рабина Нахмана

У Об'єднаній єврейській громаді відреагували на інцидент

У Об'єднаній єврейській громаді відреагували на інцидент

Фото: flickr

В Умані паломники-хасиди зруйнували паркан біля могили Рабі Нахмана, який встановили для дотримання соціальної дистанції.

Відео інциденту було опубліковано в Telegram-каналі PavlovskyNews, передає RegioNews.

На відео видно, що паломники розхитали і повалили на землю захисні огородження. Їх поставили біля могили Рабі Нахмана, щоб обмежити скупчення людей і поширення COVID-19.

Їм це не сподобалося, вони почали зносити паркан. У результаті на двох осіб, на найбільш активних організаторів цього дійства було складено матеріали за ст. 153 адміністративного кодексу (хуліганство)”, — повідомили у поліції Черкаської області.

У Об'єднаній єврейській громаді обіцяють провести з винуватцями інциденту роз'яснювальну роботу.

Ганебне видовище із заподіянням прямого збитку", – заявили у громаді і додали, що брацлавський рух поважає закони України.

Нагадаємо, в Умані для паломників, хворих коронавірусом в легкій формі, планують розгорнути інфекційний госпіталь.