09:51  10 сентября
В Украине зафиксировали 2 582 новых случая коронавируса
11:41  10 сентября
Образование избирательных округов в Киеве оспаривают в суде
19:22  09 сентября
На Донбассе с начала суток сохраняется "тишина"
UA | RU
UA | RU
10 сентября 2020, 12:46 7

Конституционный суд начал рассмотрение закона о НАБУ

10 сентября 2020, 12:46 7
Читайте також українською мовою
Его проверяют на соответствие Конституции
Его проверяют на соответствие Конституции
Фото: flickr
Читайте також
українською мовою

Сегодня, 10 сентября Конституционный суд Украины начал рассматривать представление нардепов о конституционности отдельных положений закона "О Национальном антикоррупционном бюро Украины".

Об этом сообщает пресс-служба суда, передает RegioNews.

Конституционный суд Украины в открытом пленарном заседании начал рассмотрение представления 50 народных депутатов относительно соответствия Конституции Украины отдельных положений Закона Украины "О Национальном антикоррупционном бюро Украины", - говорится в сообщении.

В частности, авторы представления просят суд признать неконституционными положения закона, определяющие НАБУ как государственный правоохранительный орган.

Депутаты также оспаривают полномочия президента создавать НАБУ, назначать и увольнять его директора, назначать трех членов комиссии по отбору кандидата на директора НАБУ, а также утверждать положение о Совете общественного контроля НАБУ.

Напомним, ранее 50 депутатов подали в Конституционный суд представление с требованием признать неконституционными полномочия президента образовывать НАБУ, назначать на должность и увольнять с должности директора НАБУ.

28 августа суд признал неконституционным назначение Сытника директором НАБУ.

Позже в НАБУ заявили, что Сытник остается директором ведомства.

НАБУ Артем Сытник закон ОПЗЖ Конституционный суд президент дело
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
"Постоянно находится в депрессии и не понимает, что говорит": Богдан о Зеленском
10 сентября 2020, 12:11
К Зеленскому невозможно попасть без согласования с Ермаком - Богдан
09 сентября 2020, 20:50
Дело "вагнеровцев": суд обязал СБУ расследовать возможную госизмену Ермака
09 сентября 2020, 18:24
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
21 августа 2020
Приключения ЗеПрезидента в Херсоне
06 августа 2020
Три билборда на местных выборах
Все видео »
Штепа и другие: кто станет новым мэром Славянска
"Зеленые" кандидаты. Кто будет представлять партию Зеленского на Закарпатье
Все публикации »
Петр Олещук
Виктор Небоженко
Игорь Гришачов
Все блоги »