Конституционный суд начал рассмотрение закона о НАБУ

Его проверяют на соответствие Конституции

Его проверяют на соответствие Конституции

Фото: flickr

Сегодня, 10 сентября Конституционный суд Украины начал рассматривать представление нардепов о конституционности отдельных положений закона "О Национальном антикоррупционном бюро Украины".

Об этом сообщает пресс-служба суда, передает RegioNews.

Конституционный суд Украины в открытом пленарном заседании начал рассмотрение представления 50 народных депутатов относительно соответствия Конституции Украины отдельных положений Закона Украины "О Национальном антикоррупционном бюро Украины", - говорится в сообщении.

В частности, авторы представления просят суд признать неконституционными положения закона, определяющие НАБУ как государственный правоохранительный орган.

Депутаты также оспаривают полномочия президента создавать НАБУ, назначать и увольнять его директора, назначать трех членов комиссии по отбору кандидата на директора НАБУ, а также утверждать положение о Совете общественного контроля НАБУ.

Напомним, ранее 50 депутатов подали в Конституционный суд представление с требованием признать неконституционными полномочия президента образовывать НАБУ, назначать на должность и увольнять с должности директора НАБУ.

28 августа суд признал неконституционным назначение Сытника директором НАБУ.

Позже в НАБУ заявили, что Сытник остается директором ведомства.