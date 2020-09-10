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10 вересня 2020, 12:46 8

Конституційний суд почав розгляд закону про НАБУ

10 вересня 2020, 12:46 8
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Його перевіряють на відповідність Конституції
Його перевіряють на відповідність Конституції
Фото: flickr
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Сьогодні, 10 вересня Конституційний суд України розпочав розглядати подання нардепів щодо конституційності окремих положень закону "Про Національне антикорупційне бюро України".

Про це повідомляє пресслужба суду, передає RegioNews.

Конституційний суд України у відкритому пленарному засіданні розпочав розгляд подання 50 народних депутатів щодо відповідності Конституції України окремих положень ЗУ "Про Національне антикорупційне бюро України”, - йдеться в повідомленні.

Зокрема, автори подання просять суд визнати неконституційними положення закону, що визначає НАБУ як державний правоохоронний орган.

Депутати також оскаржують повноваження президента створювати НАБУ, призначати і звільняти його директора, призначати трьох членів комісії з відбору кандидата в директори НАБУ, а також затверджувати положення про Раду громадського контролю НАБУ.

Нагадаємо, раніше 50 нардепів подали до Конституційного суду подання з вимогою визнати неконституційними повноваження президента утворювати НАБУ, призначати на посаду та звільняти з посади директора НАБУ.

28 серпня суд визнав неконституційним призначення Ситника директором НАБУ.

Згодом в НАБУ заявили, що Ситник залишається директором відомства.

НАБУ Артем Ситник закон ОПЗЖ Конституційний суд президент справа
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