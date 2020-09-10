Конституційний суд почав розгляд закону про НАБУ

Його перевіряють на відповідність Конституції

Його перевіряють на відповідність Конституції

Фото: flickr

Сьогодні, 10 вересня Конституційний суд України розпочав розглядати подання нардепів щодо конституційності окремих положень закону "Про Національне антикорупційне бюро України".

Про це повідомляє пресслужба суду, передає RegioNews.

Конституційний суд України у відкритому пленарному засіданні розпочав розгляд подання 50 народних депутатів щодо відповідності Конституції України окремих положень ЗУ "Про Національне антикорупційне бюро України”, - йдеться в повідомленні.

Зокрема, автори подання просять суд визнати неконституційними положення закону, що визначає НАБУ як державний правоохоронний орган.

Депутати також оскаржують повноваження президента створювати НАБУ, призначати і звільняти його директора, призначати трьох членів комісії з відбору кандидата в директори НАБУ, а також затверджувати положення про Раду громадського контролю НАБУ.

Нагадаємо, раніше 50 нардепів подали до Конституційного суду подання з вимогою визнати неконституційними повноваження президента утворювати НАБУ, призначати на посаду та звільняти з посади директора НАБУ.

28 серпня суд визнав неконституційним призначення Ситника директором НАБУ.

Згодом в НАБУ заявили, що Ситник залишається директором відомства.