Суд признал неконституционным назначение Сытника директором НАБУ

Конституционный суд считает, что Порошенко превысил свои полномочия

Конституционный суд считает, что Порошенко превысил свои полномочия

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Соответствующее решение появилось на сайте суда 28 августа, передает RegioNews.

Суд пришел к выводу, что пятый президент Петр Порошенко в 2015 году превысил свои полномочия, когда назначил Артема Сытника на эту должность, поскольку НАБУ относится к органам исполнительной власти.

Сообщается, что указ о его назначении теряет силу со дня принятия судебного решения.

Решение Конституционного суда Украины не распространяется на правоотношения, возникшие в результате осуществления должностных обязанностей лицом", - говорится в решении.

Напомним, 21 августа председатель САП Холодницкий написал заявление об отставке, он также покидает работу в органах прокуратуры.

Также стало известно, кто будет исполнять обязанности главы САП вместо Холодницкого.