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Суд признал неконституционным назначение Сытника директором НАБУ
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28 августа 2020, 21:34 6

Суд признал неконституционным назначение Сытника директором НАБУ

28 августа 2020, 21:34 6
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Конституционный суд считает, что Порошенко превысил свои полномочия
Конституционный суд считает, что Порошенко превысил свои полномочия
Фото: Facebook
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Конституционный суд Украины признал неконституционным назначение Артема Сытника на должность директора НАБУ.

Соответствующее решение появилось на сайте суда 28 августа, передает RegioNews.

Суд пришел к выводу, что пятый президент Петр Порошенко в 2015 году превысил свои полномочия, когда назначил Артема Сытника на эту должность, поскольку НАБУ относится к органам исполнительной власти.

Сообщается, что указ о его назначении теряет силу со дня принятия судебного решения.

Решение Конституционного суда Украины не распространяется на правоотношения, возникшие в результате осуществления должностных обязанностей лицом", - говорится в решении.

Напомним, 21 августа председатель САП Холодницкий написал заявление об отставке, он также покидает работу в органах прокуратуры.

Также стало известно, кто будет исполнять обязанности главы САП вместо Холодницкого.

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