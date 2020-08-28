Суд признал неконституционным назначение Сытника директором НАБУ
Конституционный суд Украины признал неконституционным назначение Артема Сытника на должность директора НАБУ.
Соответствующее решение появилось на сайте суда 28 августа, передает RegioNews.
Суд пришел к выводу, что пятый президент Петр Порошенко в 2015 году превысил свои полномочия, когда назначил Артема Сытника на эту должность, поскольку НАБУ относится к органам исполнительной власти.
Сообщается, что указ о его назначении теряет силу со дня принятия судебного решения.
Решение Конституционного суда Украины не распространяется на правоотношения, возникшие в результате осуществления должностных обязанностей лицом", - говорится в решении.
Напомним, 21 августа председатель САП Холодницкий написал заявление об отставке, он также покидает работу в органах прокуратуры.
Также стало известно, кто будет исполнять обязанности главы САП вместо Холодницкого.