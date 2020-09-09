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09 сентября 2020, 21:37 2

Данилов рассказал, почему в прифронтовых районах не состоятся выборы

09 сентября 2020, 21:37 2
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Власть опасается провокаций во время скоплений людей
Власть опасается провокаций во время скоплений людей
Фото: скриншот видео
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ЦИК не назначила местные выборы в прифронтовых районах из-за невозможности обеспечения там полной безопасности во время голосования.

Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире канала "Украина 24", передает RegioNews.

По его словам, информацию о ситуации в этих районах передают разведка, военные и спецслужбы, и власть не хотела, чтобы в день голосования на прифронтовых участках произошли провокации.

Если мы будем знать, что там есть безопасность, что там покой, что там ничего страшного нет, то там будут проводиться выборы, но для этого надо быть на 100% уверенным. Потому что, не дай бог что-то произойдет на избирательном участке, это особый процесс, это скопление людей", - пояснил Данилов.

Секретарь СНБО не считает, что отсутствие местных выборов в прифронтовых районах нарушает конституционные права граждан.

Если речь шла бы о выборах президента или ВР, то это было бы нарушением конституционных прав. Сейчас там есть ВГА, которые полностью удовлетворяют потребности этих граждан. Там ничего не остановилось", - подчеркнул он.

Напомним, на следующей неделе правительство утвердит порядок выборов в условиях пандемии, будут прописаны алгоритмы, которые позволят влиять на безопасность во время выборов.

Донбасс Местные выборы СНБО ВГА Алексей Данилов
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