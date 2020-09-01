НАБУ опубликовало новые доказательства влияния главы ОАСК Вовка на Высший совет правосудия

ВСП будет рассматривать его отстранение от занимаемой должности

ВСП будет рассматривать его отстранение от занимаемой должности

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Об этом сообщает сайт антикоррупционного бюро, передает RegioNews.

В НАБУ утверждают, что эти записи могут служить доказательством влияния председателя ОАСК Павла Вовка на Высший совет правосудия, который сегодня, 1 сентября, рассматривает ходатайство о его временном отстранении.

В материалах прослушки кабинета Вовка, по данным НАБУ, зафиксированы его разговоры по открытию или закрытию дисциплинарных производств в отношении судей, в том числе Верховного суда или судей ОАСК.

На пленках также зафиксировано участие членов Высшего совета правосудия Олега Прудивуса, Виктора Грищука, Павла Гречковского, Николая Худика, а также бывшего председателя ВСП Игоря Бенедисюка и экс-члена совета Татьяны Малашенковой.

В антикоррупционном бюро отметили, что совместно с САП осуществляют расследование по уголовному делу по подозрению суддей ОАСК, председателя Государственной судебной администрации, бывших высокопоставленных должностных лиц и других лиц в совершении ряда преступлений:

создание и участие в преступной организации;

захват государственной власти;

злоупотребление влиянием;

вмешательство в деятельность государственных деятелей и создание искусственных препятствий деятельности ВККС и ее членов.

Напомним, правоохранители объявили в розыск семерых фигурантов дела о возможной попытке захвата судебной власти руководством Окружного административного суда Киева. Среди них и председатель ОАСК Павел Вовк.

Также известно, что Специализированная антикоррупционная прокуратура повторно направила по почте руководителю аппарата Окружного административного суда города Киева подозрения судьям ОАСК.

12 августа глава Окружного административного суда города Киева Павел Вовк заявил, что получил повестку от Национального бюро расследований на допрос 17-18 августа.