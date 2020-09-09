"Красный" уровень угрозы: в Мариуполе пройдут антитеррористические мероприятия

Горожан просят не покидать дома без особой необходимости

Горожан просят не покидать дома без особой необходимости

Фото: из открытых источников

В Мариуполе Донецкой области 10-11 сентября состоятся антитеррористические учения по противодействию террористическим и диверсионным угрозам в условиях максимально приближенных к реальным, жителей города просят не выходить из дома без особой необходимости.

Как передает RegioNews, об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Плановые учения по противодействию диверсионным и террористическим угрозам с участием региональных субъектов борьбы с терроризмом состоятся 10-11 сентября в Мариуполе, в рамках операции Объединенных сил", - говорится в сообщении.

Граждан просят при необходимости передвижения по городу иметь при себе документы, удостоверяющие личность (паспорт, водительское удостоверение, справку об обучении).

Отмечается, что все действия происходят в рамках действующего законодательства Украины и санкционированные командующим Объединенных сил генерал-лейтенантом Владимиром Кравченко.

Напомним, 6 сентября в результате вражеского обстрела погиб украинский военный, а еще один получил ранения.