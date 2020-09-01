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01 сентября 2020, 17:55 4

Черкасская ОГА разрабатывает правила паломничества хасидов в Умань

01 сентября 2020, 17:55 4
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В области разработают специальную систему правил
В области разработают специальную систему правил
Фото: Facebook
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Черкасская областная государственная администрация совместно с Нацполицией работает над созданием правил соблюдения эпидемиологических норм и безопасности граждан во время празднования Еврейского нового года в Умани.

Об этом сообщает пресс-служба Черкасской ОГА, передает RegioNews.

Ряд важных вопросов в связи с прибытием в Умань паломников-хасидов на празднование обсудил председатель ОГА Сергей Сергийчук с руководителем Главного управления Национальной полиции в Черкасской области Михаилом Куратченко", - говорится в сообщении.

В ОГА добавили, что для оперативного реагирования на жалобы граждан в Черкасском областном контактном центре уже заработала специальная "горячая линия".

Напомним, полиция открыла дело из-за конфликта с хасидами в Умани по факту нарушения равноправия граждан.

коронавирус карантин Черкассы ОГА правила хасидиы
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