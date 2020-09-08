В зоне ООС двое военных подорвались на мине

По всей линии фронта сохранялась "тишина"

По всей линии фронта сохранялась "тишина"

Фото: flickr

С начала суток режим прекращения огня в районе проведения ООС не нарушался, по всей линии фронта наблюдалась тишина.

Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил, передает RegioNews.

Отмечается, что украинские военные соблюдают режим прекращения огня.

Во время проведения инженерных работ в тылу наших позиций получили боевое травмирование от взрыва мины ПМН-2 двое военнослужащих из состава Объединенных сил", - сообщили в штабе.

Известно, что обоим воинам оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебные учреждения, состояние их здоровья удовлетворительное.

На месте происшествия работает руководящий состав бригады и рабочая группа военной службы правопорядка ВС Украины", - говорится в сообщении.

Также украинские военные совместно с представителями ГСЧС продолжают ликвидировать пожар на Донбассе, продолжается тушение локализованных очагов пожара вблизи Светлодарска.

Напомним, сутки в ООС: боевики осуществили единичные провокации.