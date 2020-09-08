09:49  08 сентября
В Украине за время пандемии коронавирусом заболели уже 140 тысяч человек
20:18  08 сентября
В Умани развернут госпиталь для хасидов с COVID-19
19:27  08 сентября
В зоне ООС двое военных подорвались на мине
UA | RU
UA | RU
08 сентября 2020, 19:27 4

В зоне ООС двое военных подорвались на мине

08 сентября 2020, 19:27 4
Читайте також українською мовою
По всей линии фронта сохранялась "тишина"
По всей линии фронта сохранялась "тишина"
Фото: flickr
Читайте також
українською мовою

С начала суток режим прекращения огня в районе проведения ООС не нарушался, по всей линии фронта наблюдалась тишина.

Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил, передает RegioNews.

Отмечается, что украинские военные соблюдают режим прекращения огня.

Во время проведения инженерных работ в тылу наших позиций получили боевое травмирование от взрыва мины ПМН-2 двое военнослужащих из состава Объединенных сил", - сообщили в штабе.

Известно, что обоим воинам оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебные учреждения, состояние их здоровья удовлетворительное.

На месте происшествия работает руководящий состав бригады и рабочая группа военной службы правопорядка ВС Украины", - говорится в сообщении.

Также украинские военные совместно с представителями ГСЧС продолжают ликвидировать пожар на Донбассе, продолжается тушение локализованных очагов пожара вблизи Светлодарска.

Напомним, сутки в ООС: боевики осуществили единичные провокации.

ООС война обстрелы штаб АТО сводка
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Угрозы масштабного наступления боевиков нет - Генштаб
08 сентября 2020, 09:11
Сутки в ООС: боевики осуществили единичные провокации
08 сентября 2020, 08:16
В зоне ООС боевики нарушили "тишину" в районе Каменки
07 сентября 2020, 18:35
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
21 августа 2020
Приключения ЗеПрезидента в Херсоне
06 августа 2020
Три билборда на местных выборах
Все видео »
"Агрохимик" против "бандита". Как в Черкассах "зеленый" кандидат попытается сбить мэра Бондаренко
"Зеленые" кандидаты. Кто будет представлять партию Зеленского на Полтавщине
Все публикации »
Виктор Небоженко
Игорь Гришачов
Михаил Дяденко
Все блоги »