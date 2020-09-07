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07 сентября 2020, 21:39 5

Кабмин рассмотрит рекомендации Минздрава о проведении местных выборов

07 сентября 2020, 21:39 5
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Заседание состоится уже в среду
Заседание состоится уже в среду
Фото: Кабмин
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Минздрав должен разработать план мероприятий и рекомендации по предотвращению распространения коронавируса во время местных выборов.

Такое решение приняла Межведомственная группа по координации деятельности органов исполнительной власти, передает RegioNews.

Таким образом, эти меры будут отражены в постановлении, которое будет вынесено на очередное заседание Кабинета Министров Украины в эту среду", - сообщил министр Кабинета Министров Олег Немчинов.

Он добавил, что во время заседания представители Кабмина заслушали отчеты Министерства здравоохранения и Министерства образования по подготовке и размещению территориальных избирательных участков в учреждениях образования и организации их деятельности.

Напомним, полиции поручили реагировать на саботаж местными властями требований карантина, обо всех случаях нарушений полиция будет докладывать Кабмину.

Кабмин заседание Минздрав правила Местные выборы
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