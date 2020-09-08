09:49  08 сентября
В Украине за время пандемии коронавирусом заболели уже 140 тысяч человек
11:22  08 сентября
Мэр Ивано-Франковска опроверг информацию о переполнении больниц больными COVID-19
08:16  08 сентября
Сутки в ООС: боевики осуществили единичные провокации
UA | RU
UA | RU
08 сентября 2020, 18:09 4

Аваков пообещал жестко реагировать на все попытки фальсификации выборов

08 сентября 2020, 18:09 4
Читайте також українською мовою
Он призвал кандидатов соблюдать закон
Он призвал кандидатов соблюдать закон
Фото: МВД
Читайте також
українською мовою

Министр внутренних дел Арсен Аваков обратился к участникам местных выборов с призывом строго соблюдать закон и не нарушать правила агитации.

Об этом он заявил в видеообращении, передает RegioNews.

За несколько дней зарегистрированные кандидаты начнут предвыборную агитацию. Накануне этого я хочу обратиться ко всем участникам избирательного процесса с призывом строго соблюдать закон, не нарушать правила агитации, не прибегать к незаконным схемам и сделкам, не расшатывать ситуацию на своих округах", - сказал министр.

Он добавил, что МВД имеет достаточно сил, средств и мотивации для контроля предвыборного процесса.

Аваков пообещал жестко реагировать на все попытки построения и использования "предвыборных сетей", подкупа избирателей, провокаций и других нарушений.

По его словам, информация о таких попытках в правоохранителей уже появляется, а в Наполиции работает специальное подразделение, которое проверяет сообщения.

Информацию о нарушениях избирательного процесса можно предоставлять по специальному телефону 044-254-97-56.

Также министр призвал кандидатов и их предвыборные штабы принимать во внимание особые условия проведения массовых мероприятий в условиях пандемии и не рисковать здоровьем своих избирателей.

Напомним, ранее глава МВД Арсен Аваков заявил, что Умань в этом году посетят 3 тысычи паломников, их всех протестируют на COVID-19.

заявление Арсен Аваков МВД Местные выборы фальсификации
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Местные выборы: в Киевской области сформировали 9 избирательных округов
08 сентября 2020, 16:00
Зеленский заявил, что ни за кого не агитирует на выборах
08 сентября 2020, 15:34
Фиксировать на видео с авто: полиция внедряет новые средства для выявления нарушителей
08 сентября 2020, 14:34
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
21 августа 2020
Приключения ЗеПрезидента в Херсоне
06 августа 2020
Три билборда на местных выборах
Все видео »
"Агрохимик" против "бандита". Как в Черкассах "зеленый" кандидат попытается сбить мэра Бондаренко
"Зеленые" кандидаты. Кто будет представлять партию Зеленского на Полтавщине
Все публикации »
Виктор Небоженко
Игорь Гришачов
Михаил Дяденко
Все блоги »