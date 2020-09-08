Аваков пообещал жестко реагировать на все попытки фальсификации выборов

Он призвал кандидатов соблюдать закон

Он призвал кандидатов соблюдать закон

Фото: МВД

Министр внутренних дел Арсен Аваков обратился к участникам местных выборов с призывом строго соблюдать закон и не нарушать правила агитации.

Об этом он заявил в видеообращении, передает RegioNews.

За несколько дней зарегистрированные кандидаты начнут предвыборную агитацию. Накануне этого я хочу обратиться ко всем участникам избирательного процесса с призывом строго соблюдать закон, не нарушать правила агитации, не прибегать к незаконным схемам и сделкам, не расшатывать ситуацию на своих округах", - сказал министр.

Он добавил, что МВД имеет достаточно сил, средств и мотивации для контроля предвыборного процесса.

Аваков пообещал жестко реагировать на все попытки построения и использования "предвыборных сетей", подкупа избирателей, провокаций и других нарушений.

По его словам, информация о таких попытках в правоохранителей уже появляется, а в Наполиции работает специальное подразделение, которое проверяет сообщения.

Информацию о нарушениях избирательного процесса можно предоставлять по специальному телефону 044-254-97-56.

Также министр призвал кандидатов и их предвыборные штабы принимать во внимание особые условия проведения массовых мероприятий в условиях пандемии и не рисковать здоровьем своих избирателей.

Напомним, ранее глава МВД Арсен Аваков заявил, что Умань в этом году посетят 3 тысычи паломников, их всех протестируют на COVID-19.