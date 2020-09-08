Зеленский обещает отремонтировать взлетно-посадочную полосу аэропорта в Сумах за бюджетные средства

Он считает, что государство может выделить деньги на это

Он считает, что государство может выделить деньги на это

Офис президента

Во время рабочей поездки в Сумскую область президент Владимир Зеленский ознакомился с работой областного коммунального предприятия "Аэропорт Сумы".

Как передает RegioNews, об этом говорится в сообщении местного издания "Данкор".

"Есть мечта у всех сумчан — это создание реального хаба на базе сумского международного аэропорта, который даст толчок развитию экономики", — заявил глава облгосадминистрации Роман Грищенко.

По его словам, аэропорт сейчас находится в позорном состоянии, ведь никогда по-настоящему не ремонтировался. Главная проблема — устарелость взлетной полосы. В то же время чиновник уточнил, что по параметрам он не уступает полосам в аэропорту Харькова или в "Жулянах", а потому может принимать почти все самолеты. Если будет ремонт полосы и аэропорта в целом, Сумы смогут стать пунктом дозаправки для воздушных судов длинных маршрутов из Азии на Запад.

Президент Владимир Зеленский заверил, что государство может выделить средства для ремонта полосы.

"Сейчас подбираем приоритетные направления по всем аэропортам. Мы готовы строить в Сумах эту полосу, чтобы Сумы были в графике приоритетных аэропортов, если вы имеете тех, кто параллельно будет строить терминал. Это очень важно", — отметил глава государства.

Глава ОГА заверил, что уже рассматривает возможность концессии или финансирования из местных бюджетов.

Ранее Зеленский заявил, что строительство дорог на Сумщине замедлилось из-за блокировки на уровне АМКУ.