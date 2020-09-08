Президент прибыл с рабочей поездкой в Житомирскую область
Он примет участие в презентации Стратегии развития области
Он примет участие в презентации Стратегии развития области
Президент Украины Владимир Зеленский находится с рабочей поездкой в Житомирской области, где проведет ряд встреч.
Как передает RegioNews об этом сообщает пресс-служба ОПУ.
Глава государства ознакомится с результатами реализации реформы децентрализации в Украине на примере Высоковской объединенной территориальной громады (ОТГ) и примет участие в презентации проекта Стратегии развития Житомирской области до 2027 года", - говорится в сообщении.
Он также проверит ход реализации в области Национальной программы "Большая стройка" и пообщается с представителями сферы культуры.
Ранее сообщалось, Зеленский заявил, что строительство дорог на Сумщине замедлилось из-за блокировки на уровне АМКУ.
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