Зеленский заявил, что ни за кого не агитирует на выборах

Однако ему "не все равно", кого выдвигают от "Слуги народа"

Однако ему "не все равно", кого выдвигают от "Слуги народа"

Фото: Офис президента

Президент Владимир Зеленский считает, что он не может агитировать за кандидатов от "Слуги народа" на местных выборах.

Об этом он заявил 8 сентября во время рабочей поездки в Сумскую область, передает RegioNews. Отвечая на вопрос, почему в мэры Сум выдвинули народного депутата от партии "Слуга народа" Татьяну Рябуху, Зеленский заявил, что "победа зависит не только от кандидатуры госпожи Рябухи, а зависит от того, как ее сумчане видят, и видят ли вообще городским головой, нравится ли им программа". Он добавил, что ему не все равно, кого выдвигают в мэры городов и на председателей территориальных общин от "Слуги народа". Вам жить в Сумах и вам решать: вы хотите, чтобы было, как сейчас, или было по-другому? Я не могу ни за кого агитировать, и, честно говоря, это не справедливо, чтобы я агитировал", - отметил Зеленский. Напомним, Комитет избирателей назвал злоупотреблением агитационные поездки Зеленского Украиной. Зеленский прибыл на Сумщину, где президент должен провести ряд встреч.

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