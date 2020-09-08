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08 сентября 2020, 15:34 4

Зеленский заявил, что ни за кого не агитирует на выборах

08 сентября 2020, 15:34 4
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Однако ему "не все равно", кого выдвигают от "Слуги народа"
Однако ему "не все равно", кого выдвигают от "Слуги народа"
Фото: Офис президента
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Президент Владимир Зеленский считает, что он не может агитировать за кандидатов от "Слуги народа" на местных выборах.

Об этом он заявил 8 сентября во время рабочей поездки в Сумскую область, передает RegioNews.

Отвечая на вопрос, почему в мэры Сум выдвинули народного депутата от партии "Слуга народа" Татьяну Рябуху, Зеленский заявил, что "победа зависит не только от кандидатуры госпожи Рябухи, а зависит от того, как ее сумчане видят, и видят ли вообще городским головой, нравится ли им программа".

Он добавил, что ему не все равно, кого выдвигают в мэры городов и на председателей территориальных общин от "Слуги народа".

Вам жить в Сумах и вам решать: вы хотите, чтобы было, как сейчас, или было по-другому? Я не могу ни за кого агитировать, и, честно говоря, это не справедливо, чтобы я агитировал", - отметил Зеленский.

Напомним, Комитет избирателей назвал злоупотреблением агитационные поездки Зеленского Украиной.

Зеленский прибыл на Сумщину, где президент должен провести ряд встреч.

Офис президента Владимир Зеленский Сумская область Местные выборы заявление
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