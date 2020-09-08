Видеофиксация нарушений ПДД: за превышение скорости выписано более 800 тысяч постановлений

Водители оплатили более 645 тысяч гривен за нарушение скорости на дорогах

Водители оплатили более 645 тысяч гривен за нарушение скорости на дорогах

Фото: из открытых источников

За три месяца работы системы автоматической фиксации превышения скорости правоохранители вынесли 833 тыс. 949 постановлений за превышение скорости, из них уже уплатили более 645 тыс. грн штрафов.

Об этом стало известно во время пресс-конференции МВД, передает RegioNews.

Процент добровольной уплаты штрафов по системе автоматической фиксации составляет 77%. Можно говорить о том, что есть высокий уровень ответственности тех водителей, которые нарушают. Также есть льготный период", - говорится в сообщении.

Так, если оплатить штраф в течение 10 банковских дней, то можно платить только половину.

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко отметил, что есть и водители, которые не платят штрафы. В таких случаях правоохранители будут принудительно взимать штрафы.

Мы будем выносить исполнительное производство по решению суда, и уже тогда мы будем арестовывать ваши машины, мы будем принудительно требовать от вас выполнять закон", - сказал он.

Ранее сообщалось, что более 174 тысяч людей погибли в дорожно-транспортных происшествиях за 29 лет независимости Украины.