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04 сентября 2020, 15:12 7

Полиция назвала причину стрельбы в кафе Киевской области

04 сентября 2020, 15:12 7
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Официальная версия - перестрелка произошла "на бытовой почве"
Официальная версия - перестрелка произошла "на бытовой почве"
Фото: скриншот видео
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Руководитель полиции Киевской области Андрей Небытов заявил, что конфликт между стрелками в городе Украинка произошел на бытовой почве.

Об этом он рассказал на брифинге в управление Нацполиции в Киевской области, передает RegioNews.

В Украинке конфликт произошел на бытовой почве. Во время этого происшествия применили охотничье и травматическое оружие. Сейчас установлен весь автотранспорт, который прибыл из Киева", - сообщил Небытов.

По его словам, все автотранспортные средства были изъяты.

Отмечается, что следователи открыли 2 уголовных производства по факту хулиганства и сокрытия преступления. Одного из подозреваемых уже задержали.

Ранее сообщалось, что правоохранители установили личности 22 участников стрельбы в городе Украинка Киевской области.

Напомним, на Киевщине в кафе произошла перестрелка, есть раненые.

уголовное дело полиция перестрелка Нацполиция ресторан
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