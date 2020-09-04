Полиция назвала причину стрельбы в кафе Киевской области

Официальная версия - перестрелка произошла "на бытовой почве"

Официальная версия - перестрелка произошла "на бытовой почве"

Фото: скриншот видео

Руководитель полиции Киевской области Андрей Небытов заявил, что конфликт между стрелками в городе Украинка произошел на бытовой почве.

Об этом он рассказал на брифинге в управление Нацполиции в Киевской области, передает RegioNews.

В Украинке конфликт произошел на бытовой почве. Во время этого происшествия применили охотничье и травматическое оружие. Сейчас установлен весь автотранспорт, который прибыл из Киева", - сообщил Небытов.

По его словам, все автотранспортные средства были изъяты.

Отмечается, что следователи открыли 2 уголовных производства по факту хулиганства и сокрытия преступления. Одного из подозреваемых уже задержали.

Ранее сообщалось, что правоохранители установили личности 22 участников стрельбы в городе Украинка Киевской области.

Напомним, на Киевщине в кафе произошла перестрелка, есть раненые.