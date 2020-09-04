На Запорожье "погорел" на взятке начальник областного управления лесного и охотничьего хозяйства

Он требовал 20% от общей стоимости урожая ячменя от предпринимателей региона

Он требовал 20% от общей стоимости урожая ячменя от предпринимателей региона

Фото: Нацполиция

Правоохранители разоблачили преступную схему вымогательства начальником областного управления лесного и охотничьего хозяйства неправомерной выгоды от предпринимателей региона. Должностное лицо было задержано сразу после получения 70 тысяч гривен неправомерной выгоды.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

Чиновник требовал 20% от общей стоимости урожая ячменя, который выращивался на землях лесного фонда". - говорится в сообщении.

Решается вопрос о задержании чиновника в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и объявления о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

Должностному лицу грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, с конфискацией имущества.

Ранее сообщалось, что на таможне Львовщины разоблачили коррупционную схему, которая нанесла ущерб государству на свыше 90 млн гривен.