Протесты в Ивано-Франковске: мэр города поддержал требования предпринимателей
На Прикарпатье в Ивано-Франковске предприниматели в очередной раз протестуют против жестких карантинных ограничений - город попал в так называемую "красную" зону.
Как сообщает RegioNews, об этом сообщил мэр города Руслан Марцинкив во время митинга.
Для нас важно оказывать давление на правительство, чтобы оно отменило свое постановление о "красной" зоне", - отметил Марцинкив.
По его словам, местная власть поддерживает стремление предпринимателей работать, потому что город живет за счет налогов малого и среднего бизнеса, тогда как центральная власть поддерживает только крупный бизнес. Следовательно, Марцинкив поблагодарил предпринимателей за их протест.
Мэр города убежден в том, что критерии, по которым определяют эпидемиологический уровень в городах и районах, не соответствует действительности. До Франковска люди едут из других районов и областей, чтобы лечиться. Также, утверждает городской голова, в городе на COVID-19 тестируют 8 лабораторий, тогда как в других населенных пунктах - гораздо меньше. А чем больше тестируют, тем больше обнаруживают случаев заболевания коронавирусной инфекции, добавил Руслан Марцинкив.
Сегодня мы подаем в суд иск на правительство, которое нарушило конституционные права", - отметил мэр.
Он считает, что сейчас закрытие малого и среднего бизнеса в Ивано-Франковске является незаконным так же, как было незаконным решения о введении карантина 11 марта. Марцинкив обещает и это решение правительства обжаловать в суде.
Напомним, 28 августа в Ивано-Франковске протестовали против усиления карантина. Включения города в "красную зону" считают политическим решением.
Также мэр города Марцинкив призвал граждан протестовать из-за усиления карантина. 31 августа в Ивано-Франковске снова состоялся митинг против "красной" зоны и карантина.