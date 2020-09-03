Протесты в Ивано-Франковске: мэр города поддержал требования предпринимателей

Протестующие требуют отменить постановление о "красной" зоне

Протестующие требуют отменить постановление о "красной" зоне

Фото: Facebook

На Прикарпатье в Ивано-Франковске предприниматели в очередной раз протестуют против жестких карантинных ограничений - город попал в так называемую "красную" зону.

Как сообщает RegioNews, об этом сообщил мэр города Руслан Марцинкив во время митинга.

Для нас важно оказывать давление на правительство, чтобы оно отменило свое постановление о "красной" зоне", - отметил Марцинкив.

По его словам, местная власть поддерживает стремление предпринимателей работать, потому что город живет за счет налогов малого и среднего бизнеса, тогда как центральная власть поддерживает только крупный бизнес. Следовательно, Марцинкив поблагодарил предпринимателей за их протест.

Мэр города убежден в том, что критерии, по которым определяют эпидемиологический уровень в городах и районах, не соответствует действительности. До Франковска люди едут из других районов и областей, чтобы лечиться. Также, утверждает городской голова, в городе на COVID-19 тестируют 8 лабораторий, тогда как в других населенных пунктах - гораздо меньше. А чем больше тестируют, тем больше обнаруживают случаев заболевания коронавирусной инфекции, добавил Руслан Марцинкив.

Сегодня мы подаем в суд иск на правительство, которое нарушило конституционные права", - отметил мэр.

Он считает, что сейчас закрытие малого и среднего бизнеса в Ивано-Франковске является незаконным так же, как было незаконным решения о введении карантина 11 марта. Марцинкив обещает и это решение правительства обжаловать в суде.

Напомним, 28 августа в Ивано-Франковске протестовали против усиления карантина. Включения города в "красную зону" считают политическим решением.

Также мэр города Марцинкив призвал граждан протестовать из-за усиления карантина. 31 августа в Ивано-Франковске снова состоялся митинг против "красной" зоны и карантина.