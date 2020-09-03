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03 сентября 2020, 14:59 11

Полякова и Alyona Alyona приехали под Кабмин протестовать из-за запрета концертов

03 сентября 2020, 14:59 11
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Фото: пресс-служба
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Всеукраинский профсоюз работников музыкальной индустрии проводит мирную акцию протеста под Кабинетом Министров Украины, они выступили против решений правительства о частичном запрете на проведение концертов. К протестующим присоединились украинская певица Оля Полякова, рэп-исполнительница Alyona Alyona, певица Алина Паш, шоумен Андрей Джеджула.

Как передает RegioNews, об это сообщает Сегодня.

Митинг был организован Всеукраинским профсоюзом работников музыкальной индустрии, которые требуют от властей не допустить полного упадка индустрии, приобщиться к диалогу с представителями сферы и совместными усилиями создать план выхода из кризиса.

3.9.2020

Допис, поширений Оля Полякова (@polyakovamusic)

Так, Оля Полякова возмущена из-за выборочного разрешения на проведение шоу. По ее словам, недавно в Киеве состоялся концерт исполнителя из РФ JONY. В то время как ее выступление в Белой Церкви на свежем воздухе и с соблюдением социальной дистанции – под большим вопросом.

Если вы кому-то разрешаете, то вы должны разрешить всем", - заявила певица.

Учасники акции призывают власть предоставить всем представителям музыкальной индустрии равные права и возможности.

Напомним, что 26 августа в Украине до 31 октября продлили карантин.

Кабмин карантин протест митинг акция
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