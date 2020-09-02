Кравчук заговорил об изгнании Фокина из ТКГ

Этот вопрос планируют обсудить всем составом ТКГ

Этот вопрос планируют обсудить всем составом ТКГ

Глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук заявил, что не имеет никакого отношения к назначению в ТКГ Витольда Фокина, и что его все же могут выгнать оттуда за скандальные высказывания.

Об этом он сказал в эфире "Эспрессо", передает RegioNews со ссылкой на "ДС".

Он заявил, что Фокин был назначен указом президента Зеленского, сам он никакого отношения к назначению не имеет. Их обоих позвали в ОПУ, чтобы предложить должности.

При этом нардеп от "ЕС" Алексей Гончаренко, который был в студии с Кравчуком, написал в своем Telegram: "По словам Кравчука, сейчас они планируют обсудить эту ситуацию всем составом и решить, исключать ли Фокина".

Напомним, в Офисе президента Украины отреагировали на заявления заместителя главы украинской делегации на переговорах в Минске Витольда Фокина относительно предоставления особого статуса для всего Донбасса.

Ранее в интервью изданию "Страна" заместитель председателя украинской делегации на переговорах в Минске Витольд Фокин заявил, что выступает за предоставление особого статуса для всей территории Донецкой и Луганской областей, а не только их оккупированной части.

Он заявил, что с обеих сторон было совершено много преступлений, которые должны быть расследованы, а виновные должны понести наказание.