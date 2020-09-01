"Слуги" хотят выгнать Гео Лероса из фракции: он говорит, что это приказ Зеленского

Нардеп пока не знает о своем будущем в парламенте

Нардеп пока не знает о своем будущем в парламенте

Фото: censor.net

Как сообщает RegioNews, об это заявил сам Лерос Телеграм-каналу PavlovskyNews.

По его словам, Зеленский лично позвонил главе фракции СН Давиду Арахамии и дал команду собрать подписи за его исключение из фракции "Слуга народа"

Также Лерос утверждает, что Зеленский попросил собрать список людей, которые не подпишут документ.

Сообщается, что нардеп не готов ещё прогнозировать своё будущее в парламенте.

По информации PavlovskyNews, Леросу пока не предлагали сотрудничество другие партии.

Напомним, сегодня во время заседания парламента народный депутат Украины от "Слуги народа" Гео Лерос обвинил президента Украины Владимира Зеленского в том, что он "сдал Украину в аренду олигархам" и "заразил страну микробами лжи".