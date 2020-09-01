14:18  01 сентября
Алексей Петров возглавит список "Слуг народа" на выборах в Закарпатский облсовет
16:39  01 сентября
Владимир Зеленский завтра посетит Харьковскую область
08:14  01 сентября
Ситуация в ООС: боевики дважды нарушили режим прекращения огня
UA | RU
UA | RU
01 сентября 2020, 16:16 8

"Слуги" хотят выгнать Гео Лероса из фракции: он говорит, что это приказ Зеленского

01 сентября 2020, 16:16 8
Читайте також українською мовою
Нардеп пока не знает о своем будущем в парламенте
Нардеп пока не знает о своем будущем в парламенте
Фото: censor.net
Читайте також
українською мовою

Фракция "Слуга народа" собирает подписи за отставку нардепа Гео Лероса.

Как сообщает RegioNews, об это заявил сам Лерос Телеграм-каналу PavlovskyNews.

По его словам, Зеленский лично позвонил главе фракции СН Давиду Арахамии и дал команду собрать подписи за его исключение из фракции "Слуга народа"

Также Лерос утверждает, что Зеленский попросил собрать список людей, которые не подпишут документ.

Сообщается, что нардеп не готов ещё прогнозировать своё будущее в парламенте.

По информации PavlovskyNews, Леросу пока не предлагали сотрудничество другие партии.

Напомним, сегодня во время заседания парламента народный депутат Украины от "Слуги народа" Гео Лерос обвинил президента Украины Владимира Зеленского в том, что он "сдал Украину в аренду олигархам" и "заразил страну микробами лжи".

Слуга народа Верховная Рада президент нардеп парламент
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Подписывайтесь на RegioNews
21 августа 2020
Приключения ЗеПрезидента в Херсоне
06 августа 2020
Три билборда на местных выборах
04 августа 2020
Анатолий Бондаренко идет на выборы. Честный ролик
Все видео »
"Зеленые" кандидаты. Кто будет представлять партию Зеленского в Николаевской области
Поможем опознать тигра: как на Полтавщине формируют электоральные предпочтения
Все публикации »
Игорь Гришачов
Михаил Дяденко
Иван Галунга
Все блоги »