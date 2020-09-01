Разумков считает, что провести выборы в ОРДЛО невозможно

Их объявление может поставить под сомнение легитимность местных выборов на всей территории Украины

Их объявление может поставить под сомнение легитимность местных выборов на всей территории Украины

Фото: Facebook

Спикер парламента Дмитрий Разумков заявил, что сегодня вряд ли возможно провести местные выборы на всей территории Украины, в том числе и в ОРДЛО.

Об этом он заявил во время брифинга, передает RegioNews.

Если это нельзя сделать, если это будут выборы без выборов, если это будет не по украинскому законодательству, если это не волеизъявление, а назначение, то это не выборы. И об этом надо откровенно говорить. Поэтому я думаю, что это вряд ли возможно", - сказал Разумков.

Он добавил, что, согласно украинскому законодательству, выборы объявляются не позднее чем за 90 дней до дня голосования.

Мы это сделали, соответствующее постановление было принято, и сегодня внести в него изменения - это фактически создать коллизию, которую, я не до конца понимаю, как нужно будет исправлять", - добавил он.

По словам председателя Верховной Рады, это может поставить под сомнение легитимность организации и проведения выборов на всей остальной территории Украины.

Разумков подчеркнул, что до сих пор таких инициатив от всех субъектов законодательной инициативы не поступало, и он "не уверен, что они в ближайшее время появятся".

Напомним, Фокин предлагает дать особый статус всему Донбассу, а не только ОРДЛО, он также считает, что на Донбассе нужно объявить всеобщую амнистию.

Партия Порошенко требует от Зеленского устранить Фокина с ТКГ, в политсиле считают, что Фокин сдал национальные интересы.