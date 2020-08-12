Главе ОАСК Вовку вручили повестку на допрос

Вовк решил скрыть время допроса

Вовк решил скрыть время допроса

Faceboоk Павла Вовка

Как сообщает RegioNews, об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Вот и я сегодня проверил силу соцсетей. Как только утром я расписал для НАБУ алгоритм действий согласно букве закона, а также написал, где меня можно найти, то представители Бюро быстренько примчались. Пришли в ОАСК по-тихому, без пиара. Оказывается, если хотят, то могут придерживаться норм УПК. A теперь сообщаю официально - мне сегодня вручили повестки на 17-18 августа. Я приду на допрос. Мне скрывать нечего, я готов! А в НАБУ готовы отвечать за то, что они творили в последний месяц? Советую им повторять на всякий случай "матчасть", - написал Вовк.

Он также опубликовал фотографии повесток, замазав на них время, на которое следует прибыть в указанные даты.

Ранее сообщалось, что правоохранители объявили в розыск семерых фигурантов дела о возможной попытке захвата судебной власти руководством Окружного административного суда Киева. Среди них и председатель ОАСК Павел Вовк.

Также известно, что Специализированная антикоррупционная прокуратура повторно направила по почте руководителю аппарата Окружного административного суда города Киева подозрения судьям ОАСК.