САП вновь направила в ОАСК подозрения Вовку и еще четырем судьям

Ранее суд вернул подозрения судьям ОАСК

Ранее суд вернул подозрения судьям ОАСК

Фото из открытых источников

Как передает RegioNews, об этом говорится в сообщении пресс-службы САП.

В САП напомнили, что Окружной административный суд Киева почтовым отправлением вернул подозрения судьям ОАСК, "вручены способом, предусмотренным УПК Украины".

"УПК Украины не предусмотрено право администрации по месту работы подозреваемого лица возвращать соответствующие повестки или иным образом уклоняться от их вручения (передачи) таким лицам, оставлять их без исполнения и тому подобное. Учитывая вышеизложенное, подозрения 7 августа возвращены почтовым отправлением руководителю аппарата ОАСК", — говорится в сообщении", — заявили в прокуратуре.

Отмечается, что согласно ч. 1 ст. 278 УПК Украины, письменное уведомление о подозрении вручает в день его составления следователь или прокурор, а если это невозможно, оно вручается способом, предусмотренным УПК.

В то же время в САП информируют, что, согласно ч. 2 ст. 135 УКУ (глава 11 УПК), в случае временного отсутствия лица по месту жительства повестка для передачи ему вручается под расписку взрослому члену семь'го лица или другому лицу, которое с ней проживает, жилищно-эксплуатационной организации по месту жительства или администрации по месту его работы.

Отмечается, что согласно ч. 1 ст. 136 УПК, надлежащим подтверждением получения лицом повестки о вызове или ознакомления с ее содержанием другим путем является подпись лица о получении повестки, в том числе на почтовом сообщении, видеозапись, любые другие данные, которые подтверждают факт вручения лицу повестки о вызове или ознакомления с ее содержанием.

"Учитывая то, что сообщения о подозрениях на судей ОАСК вручены с соблюдением требований ст. ст. 111, 135, 136, 278 УПК Украины, утверждение об их вручении с нарушением требований ст. ст. 276-278 УПК Украины являются безосновательными", — отмечают в САП.

Ранее сообщалось, что правоохранители объявили в розыск семерых фигурантов дела о возможной попытке захвата судебной власти руководством Окружного административного суда Киева. Среди них и председатель ОАСК Павел Вовк.