Зеленский выступил на съезде "Слуг народа": основные заявления президента

Президент считает, что этот год для политсилы был нелегким

Президент считает, что этот год для политсилы был нелегким

Офис президента

Президент Владимир Зеленский, выступая на съезде партии «Слуга народа», напомнил народным депутатам, что у новой Рады сначала было два варианта: стать самой крутой в истории, или короткой (то есть парламент будет распущен).

Об этом сообщает RegioNews.

"Год назад нашей-вашей работы под куполом я сказал, что эта Верховная Рада точно войдет в историю: как парламент, который сделал все, что не сделали политики за все 28 лет, или как парламент, который просуществовал меньше всех", - сказал Зеленский.

При этом он сказал, что до сих пор нет понимания, каким путем идет Рада. Может быть по-разному.

Он отметил, что парламент сделал много, но расслабляться рано, поскольку "многое не сделано". Президент также подчеркнул, что этот год был сложным, но "Слуги народа" выстояли.

Напомним, сегодня партия "Слуга народа" начала съезд. На съезде присутствовали глава ОП Андрей Ермак, спикер парламента Дмитрий Разумков и премьер-министр Денис Шмыгаль.