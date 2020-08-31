Стало известно, когда Рада может рассмотреть закон о столице

Закон про Киев обещают принять в октябре

Закон про Киев обещают принять в октябре

Фото: flickr

Парламент может рассмотреть законопроект о столице еще до местных выборов.

Об этом журналистам сообщил председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко перед началом внеочередного съезда партии, передает RegioNews.

По словам нардепа, для подготовки этого законопроекта депутатам необходимо еще некоторое время.

Он добавил, что законом о Киеве депутаты будут заниматься в последнюю перед выборами неделю.

Последняя неделя сентября - первая неделя октября, там как раз будет пленарная работа, я надеюсь, что там мы до закона о Киеве доберемся", - сказал Корниенко.

Напомним, Рада "дала добро" на кредит на трассу "Киев - Одесса" и Львовскую объездную дорогу.