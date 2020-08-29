"Слуга народа" выдвигает комика Филимонова в мэры Одессы - СМИ
Слухи о его выдвижении ходили и раньше
Слухи о его выдвижении ходили и раньше
Кандидатом в мэры Одессы от партии "Слуга народа" стал комик и юморист Олег Филиномов.
Об этом сообщает "Главком", передает RegioNews.
Олег Филимонов родился в Николаеве 26 марта 1952 года. Он окончил факультет романо-германской филологии Одесского государственного университета, а также защитил кандидатскую и докторскую диссертации.
Он был доцентом кафедры иностранных языков ОГУ, а также участником "звездного" состава команды КВН "Одесские джентльмены.
Известно, что на следующей неделе партия планирует объявить своих кандидатов в мэры. Некоторые из них уже начали свою предвыборную кампанию.
Напомним, Труханов имеет наибольшую поддержку одесситов среди кандидатов на должность мэра, его кандидатуру поддерживают 27,9% респондентовюГлавком
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