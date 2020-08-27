Новая сессия Верховной Рады откроется 1 сентября - Арахамия

Тогда же стартует новый политический сезон

Тогда же стартует новый политический сезон

Фото: flickr

Об этом во время брифинга сообщил председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает RegioNews.

Уже 2 сентября депутаты соберутся на пленарное заседание в обычном режиме. По его словам, повестка дня заседания будет обнародована позже.

Среди важных вопросов, за которые сразу возьмутся депутаты, Арахамия назвал подготовку бюджета на следующий год.

Он отметил, что "это длительный и сложный процесс, поэтому к нему нужно подойти максимально качественно".

Во время сессии планируют рассматривать очередной пакет законов об экономическом росте: законопроекты и об индустриальных парках, и о локализации, что даст предпочтение украинским производителям машиностроения, ведь в период коронакризиса все страны прежде всего думают о защите своей экономики", - сказал председатель фракции.

Напомним, в "Слуге народа" опровергли заявление Кравчука о подаче воды в Крым.