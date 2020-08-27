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27 августа 2020, 14:28 4

Новая сессия Верховной Рады откроется 1 сентября - Арахамия

27 августа 2020, 14:28 4
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Тогда же стартует новый политический сезон
Тогда же стартует новый политический сезон
Фото: flickr
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Первое торжественное заседание Верховной Рады нового политического сезона начнется в 12.00 1 сентября.

Об этом во время брифинга сообщил председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает RegioNews.

Уже 2 сентября депутаты соберутся на пленарное заседание в обычном режиме. По его словам, повестка дня заседания будет обнародована позже.

Среди важных вопросов, за которые сразу возьмутся депутаты, Арахамия назвал подготовку бюджета на следующий год.

Он отметил, что "это длительный и сложный процесс, поэтому к нему нужно подойти максимально качественно".

Во время сессии планируют рассматривать очередной пакет законов об экономическом росте: законопроекты и об индустриальных парках, и о локализации, что даст предпочтение украинским производителям машиностроения, ведь в период коронакризиса все страны прежде всего думают о защите своей экономики", - сказал председатель фракции.

Напомним, в "Слуге народа" опровергли заявление Кравчука о подаче воды в Крым.

Верховная Рада заседание политика Давид Арахамия заявление
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