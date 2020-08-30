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30 августа 2020, 11:08 9

В "Слуге народа" анонсировали кадровые перестановки в Кабмине

30 августа 2020, 11:08 9
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Речь идет о двух-трех министерствах
Речь идет о двух-трех министерствах
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Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия не исключает, что в ближайшей перспективе произойдут кадровые ротации в экономическом блоке Кабмина.

Об этом он заявил в эфире "Украина-24", передает RegioNews со ссылкой на "Интерфакс-Украина"

"Я не исключаю, я думаю, что до осени точно могут быть какие-то ротации в отдельных министерствах. Могу даже спрогнозировать: два-три министерства", - сказал Арахамия.

Глава фракции ответил утвердительно на вопрос, идет ли речь об экономическом блоке правительства.

Арахамия также подчеркнул, что на сегодня нет предпосылок для смены правительства Дениса Шмыгаля, однако отметил, что исключать отставку правительства нельзя: "Точно не исключено, но пока у нас никаких таких планов нет".

Напомним, 26 августа Кабмин назначил нового руководителя "Укрзализныци”.

Кабмин Слуга народа партия правительство Арахамия Давид
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