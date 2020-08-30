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30 августа 2020, 14:32 32

"Слуга народа" начала съезд: уже приняла устав и избрала кандидата на довыборы в Раду по 208 округу

30 августа 2020, 14:32 32
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Решение политсила приняла сегодня
Решение политсила приняла сегодня
Фото: facebook.com/sluganarodu.official
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Партия "Слуга народа" сегодня, 30 августа, начала съезд, где утвердила статут партии и решила выдвинуть на довыборы в Верховную Раду по 208 округу Анатолия Гунько.

Об этом сообщили в Telegram партии "Слуга народа", передает RegioNews.

"Анатолий Гунько – наш кандидат на довыборах в Раду по 208-му округу в Черниговской области. Такое решение сегодня утвердила партия "Слуга Народа" на первой части съезда", - отметили в политсиле.

Там сообщили, что Анатолий Гунько – общественный деятель, меценат, защитник интересов людей.

"Возглавляет ОО "Правозащита плюс" и является председателем наблюдательного совета Благотворительного фонда "Гильдия Добра"", - отметили в СН.

Помимо этого, партия утвердила статут. По словам нардепа Александра Качуры, у "слуг" не должно быть секретов от народа. Он также опубликовал текст статута.

Также там напомнили, что в понедельник, 31 августа, в 15.30 в КВЦ "Парковый" состоится вторая часть съезда, на котором партия примет решение об участии в местных выборах, а также представит кандидатов на должность глав городов областного значения. На мероприятии будет присутствовать президент Украины Владимир Зеленский.

Напомним, в среду, 26 августа, начался избирательный процесс промежуточных выборов народного депутата Украины в одномандатном избирательном округе № 208 (Черниговская область), назначенных Комиссией на воскресенье, 25 октября 2020 года.

выборы Украина Слуга народа Чернигов нардепы
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