Рада ратифицировала соглашение с ЕС, необходимое для получения Украиной 1,2 млрд евро кредита

"За" законопроект проголосовали 248 депутатов Рады

"За" законопроект проголосовали 248 депутатов Рады

Фото: из открытых источников

Верховная Рада Украины приняла в целом президентский законопроект №0063 о ратификации Меморандума относительно получения Украиной макрофинансовой помощи Европейского Союза в сумме до 1 миллиарда 200 миллионов евро.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на трансляцию внеочередного заседания парламента.

Законопроект разработан с целью вступления в силу для Украины подписанных 23 июля 2020 года в Брюсселе международных договоров Украины относительно получения макрофинансовой (кредитной) помощи Европейского Союза в сумме до 1 миллиарда 200 миллионов евро”, - говорится в пояснительной записке.

Также председатель правительства Денис Шмигаль поблагодарил парламентариев за принятие соответствующего законопроекта и сказал, что это решение позволит Украине уже сейчас получить первый транш в сумме 600 млн евро.