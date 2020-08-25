Рада ратифицировала соглашение с ЕС, необходимое для получения Украиной 1,2 млрд евро кредита
Верховная Рада Украины приняла в целом президентский законопроект №0063 о ратификации Меморандума относительно получения Украиной макрофинансовой помощи Европейского Союза в сумме до 1 миллиарда 200 миллионов евро.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на трансляцию внеочередного заседания парламента.
Законопроект разработан с целью вступления в силу для Украины подписанных 23 июля 2020 года в Брюсселе международных договоров Украины относительно получения макрофинансовой (кредитной) помощи Европейского Союза в сумме до 1 миллиарда 200 миллионов евро”, - говорится в пояснительной записке.
Также председатель правительства Денис Шмигаль поблагодарил парламентариев за принятие соответствующего законопроекта и сказал, что это решение позволит Украине уже сейчас получить первый транш в сумме 600 млн евро.
Верховная Рада ратифицировала Меморандум и Кредитное соглашение на получение "исключительной" макрофинансовой помощи от ЕС в размере 1,2 млрд евро. Благодарны парламентариям за поддержку. Это решение позволит Украине уже сейчас получить первый транш суммой 600 млн евро ", - отметил он.
Напомним, в НБУ обещают сохранить плавающий курс гривны.