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25 августа 2020, 14:01 10

Рада ратифицировала соглашение с ЕС, необходимое для получения Украиной 1,2 млрд евро кредита

25 августа 2020, 14:01 10
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"За" законопроект проголосовали 248 депутатов Рады
"За" законопроект проголосовали 248 депутатов Рады
Фото: из открытых источников
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Верховная Рада Украины приняла в целом президентский законопроект №0063 о ратификации Меморандума относительно получения Украиной макрофинансовой помощи Европейского Союза в сумме до 1 миллиарда 200 миллионов евро.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на трансляцию внеочередного заседания парламента.

Законопроект разработан с целью вступления в силу для Украины подписанных 23 июля 2020 года в Брюсселе международных договоров Украины относительно получения макрофинансовой (кредитной) помощи Европейского Союза в сумме до 1 миллиарда 200 миллионов евро”, - говорится в пояснительной записке.

Также председатель правительства Денис Шмигаль поблагодарил парламентариев за принятие соответствующего законопроекта и сказал, что это решение позволит Украине уже сейчас получить первый транш в сумме 600 млн евро.

Верховная Рада ратифицировала Меморандум и Кредитное соглашение на получение "исключительной" макрофинансовой помощи от ЕС в размере 1,2 млрд евро. Благодарны парламентариям за поддержку. Это решение позволит Украине уже сейчас получить первый транш суммой 600 млн евро ", - отметил он.

Напомним, в НБУ обещают сохранить плавающий курс гривны.

ЕС ВР деньги бюджет кредит
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