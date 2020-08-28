"Нафтогаз" получит шесть государственных теплоэлектростанций - решение АМКУ
Объекты передаст Фонд госимущества
Объекты передаст Фонд госимущества
АМКУ предоставил разрешение Фонду госимущества передать НАК "Нафтогаз Украины" шесть государственных теплоэлектростанций.
Как пишет RegioNews, об этом говорится в сообщении Антимонопольного комитета Украины.
В частности, АМКУ дал разрешение НАК "Нафтогаз Украины" получить контроль над госпредприятиями "Северодонецкая ТЭЦ", "Одесская ТЭЦ", "Криворожская ТЭЦ", "Херсонская ТЭЦ", "Николаевская ТЭЦ" и "Днепровская ТЭЦ".
Таким образом, Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) передаст указанные ТЭЦ в управление НАК "Нафтогаз Украины".
На днях стало известно, что в Украине могут приватизировать "Нафтогаз" и "Укрпочту".
21 августа 2020
Приключения ЗеПрезидента в Херсоне
06 августа 2020
Три билборда на местных выборах
04 августа 2020
Анатолий Бондаренко идет на выборы. Честный ролик
Местные выборы в Днепре и области: старые лица под новыми флагами
Монополия ФЛП, или Кому принадлежат автовокзалы Буковины