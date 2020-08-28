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28 августа 2020, 13:58 2

"Нафтогаз" получит шесть государственных теплоэлектростанций - решение АМКУ

28 августа 2020, 13:58 2
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Объекты передаст Фонд госимущества
Объекты передаст Фонд госимущества
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українською мовою

АМКУ предоставил разрешение Фонду госимущества передать НАК "Нафтогаз Украины" шесть государственных теплоэлектростанций.

Как пишет RegioNews, об этом говорится в сообщении Антимонопольного комитета Украины.

В частности, АМКУ дал разрешение НАК "Нафтогаз Украины" получить контроль над госпредприятиями "Северодонецкая ТЭЦ", "Одесская ТЭЦ", "Криворожская ТЭЦ", "Херсонская ТЭЦ", "Николаевская ТЭЦ" и "Днепровская ТЭЦ".

Таким образом, Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) передаст указанные ТЭЦ в управление НАК "Нафтогаз Украины".

На днях стало известно, что в Украине могут приватизировать "Нафтогаз" и "Укрпочту".

Нафтогаз Украина экономика АМКУ предприятие
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