На Николаевщине в страшной ДТП травмировались шесть человек

Следователи уже начали уголовное производство

Следователи уже начали уголовное производство

В Арбузинском районе Николаевской области произошла авария, в результате которой получили травмы шесть пассажиров, среди них - несовершеннолетние.

Как передает RegioNews, об этом говорится в сообщении Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

Авария произошла 27 августа около 22:20 на трассе Благовещенское – Николаев возле села Благодатное. Там столкнулись грузовик Renault Magnum и легковушка Opel Zafira.

Шестеро пассажиров Opel в возрасте от 7 до 39 лет (7, 12, 15, двое по 17 и 39) получили телесные повреждения разной степени тяжести, 33-летний водитель от медицинской помощи отказался.

Водитель грузовика не травмировался.

Следователи начали уголовное производство предварительно по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами).

Напомним, на днях на Киевщине произошло смертельное ДТП, вследствие чего погибли подростки.