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28 августа 2020, 14:42 1

На Николаевщине в страшной ДТП травмировались шесть человек

28 августа 2020, 14:42 1
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Следователи уже начали уголовное производство
Следователи уже начали уголовное производство
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В Арбузинском районе Николаевской области произошла авария, в результате которой получили травмы шесть пассажиров, среди них - несовершеннолетние.

Как передает RegioNews, об этом говорится в сообщении Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

Авария произошла 27 августа около 22:20 на трассе Благовещенское – Николаев возле села Благодатное. Там столкнулись грузовик Renault Magnum и легковушка Opel Zafira.

Шестеро пассажиров Opel в возрасте от 7 до 39 лет (7, 12, 15, двое по 17 и 39) получили телесные повреждения разной степени тяжести, 33-летний водитель от медицинской помощи отказался.

Водитель грузовика не травмировался.

Следователи начали уголовное производство предварительно по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами).

Напомним, на днях на Киевщине произошло смертельное ДТП, вследствие чего погибли подростки.

ДТП авто Николаев авария полиция
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