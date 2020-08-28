В городской совет Черкасс пришли с обысками киевские налоговики - Бондаренко

Обыски проводят 55 проверяющих и правоохранителей

Обыски проводят 55 проверяющих и правоохранителей

Фото: из открытых источников

В городском совете Черкасс проходят обыски - они проводятся представителями налоговой службы города Киева.

Как передает RegioNews, об этом сообщил мэр Черкасс Анатолий Бондаренко.

Давайте скажем, что это совпадение, пока президентский кортеж ищут жители города, в Черкасском городском совете обыски налоговой города Киева, вместе проверяющих сегодня 55 человек... без слов...” – написал на своей странице мэр.

В рамках какого дела проходят обыски - Бондаренко не уточнил.

Согласно с распространенным в сети видео, правоохранители находились в кабинете заместителя городского главы Игоря Коломойца.

Ранее сообщалось, что заместитель городского председателя Черкасс Анатолия Бондаренко Игорь Волошин должен вернуть в государственный бюджет около 170 тысяч гривен.

Напомним, в Черкассах неизвестные обещают денежные вознаграждения участникам АТО от имени мэра Бондаренко, он назвал такие объявления провокацией.