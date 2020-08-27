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27 августа 2020, 11:57 2

У Зеленского ответили Вакарчуку и "Бумбоксу" на упреки за использование их песен

27 августа 2020, 11:57 2
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Ответ появился только 27 августа
Ответ появился только 27 августа
Офис президента
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Офис президента отреагировал на упреки украинских исполнителей о том, что их песни использовали без согласия на концерте «Песенная история современной Украины» по случаю Дня Независимости Украины.

В Офисе президента указали на закон "Об авторском праве и смежных правах", который при некоторых условиях позволяет использование фрагментов песен без согласия автора, сообщает Regionews.

Речь идет о пункте 9-1 ст. 21. Он позволяет без согласия автора или лица, которое имеет авторское право, публиковать фрагменты музыкальных произведений в формате пародии, попурри или карикатуры, но при условии указания имени автора и источника заимствования.

"24 августа на Софийской площади прозвучало 17-минутное попурри "Музыкальная история Независимости”, которое состояло из популярных в Украине песен последних трех десятилетий в исполнении известных украинских артистов. Законом разрешается подобное использование фрагментов песен без предварительного согласия автора. В частности, пункт 9-1 статьи 21 Закона Украины "Об авторском праве и смежных правах” допускает без согласия автора (или другого лица, имеющего авторское право) публиковать фрагменты музыкальных и других произведений в нескольких форматах, в частности в формате попурри, при условии, если указано имя автора и источник заимствования", – отмечается в сообщении Офиса президента.

Напомним, 24 августа группы "Океан Эльзы", "Бумбокс" и "Тартак" заявили, что не давали разрешения на использование их песен на концерте во время официального празднования Дня Независимости.

Украина Офис президента президент Вакарчук День независимости
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