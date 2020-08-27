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27 августа 2020, 11:23 6

Суд на Закарпатье возьмется за банду, главарем которой был депутат поселкового совета

27 августа 2020, 11:23 6
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В Закарпатской области преступная группа предстанет перед судом за нападение на иностранцев.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Нацполиции, передает RegioNews.

Задержали злоумышленников в декабре прошлого года, в настоящее время досудебное расследование завершено.

По данным следствия, организатором группировки был депутат одного из поселковых советов. Бандиты напали на семью иностранных туристов, отобрали 7 тыс. долларов, документы, одежду и мобильные телефоны.

Чтобы туристы, среди которых были двое малолетних детей, не обратились в полицию, их против воли удерживали в подвале. Одному из пострадавших удалось сбежать.

Подозреваемых задержали в ходе спецоперации.

Организатору и двум участникам сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 187 (разбой) и ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы) Уголовного кодекса Украины и избрали меры пресечения: двум — содержание под стражей, еще одному — домашний арест.

Сейчас обвинительные акты в отношении организатора и одного из участников направлены в суд. Дело третьего обвиняемого уже рассматривается в суде.

Напомним, ранее в Ужгороде поймали главаря вымогателей, которые шантажировали местных перевозчиков.

преступление полиция Ужгород задержание Закарпатье
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